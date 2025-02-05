افتتاح الطبعة ال19 للصالون الدولي للصيدلة بقصر المعارض

وفي ندوة صحفية نشطها على هامش مراسم الافتتاح، قال مدير الصالون، ياسين لوبار، أن موضوع هذه الطبعة تم اختياره بالنظر للأولوية القصوى التي توليها السلطات العليا للبلاد لمكافحة السرطان. والتكفل الأنجع بالمصابين بهذا المرض. فضلا عن الخطة الجديدة التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان والوقاية منه.

ويتضمن البرنامج العلمي للصالون ندوات علمية حول عدة محاور تتعلق أساسا. بخطط مكافحة السرطان وتمويلها وكذا دور الصيدلي في التكفل بمرضى السرطان، الى جانب الابتكارات العلمية في هذا المجال, حسب السيد لوبار.

من جانبه, ثمن رئيس المجلس الوطني لنقابة الصيادلة بتونس، مصطفى لعروسي، الذي ستحتضن بلاده الطبعة ال24 للمنتدى الدولي للصيادلة من 30 أفريل الى 2 ماي تحت شعار. “مساهمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الصيدلة”. تنظيم هذا الصالون الذي يسمح -مثلما قال-لمختلف الفاعلين في هذا المجال بالالتقاء وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم.