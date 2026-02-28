أشرف مساء اليوم السبت، وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، على افتتاح اللقاء الولائي للمجموعات الشبابية المركزة تحت عنوان: “المشاركة السياسية والتنمية المحلية”، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ببلدية تبسة.

وأبرز الوزير الأهمية البالغة للمشاركة السياسية باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ المكاسب المحققة. مؤكدا أن المجلس الأعلى للشباب يواصل مرافقة الشباب وتأطيرهم من خلال توفير الآليات الكفيلة بإدماجهم الفعلي في الحياة السياسية وصنع القرار.

كما عقد الوزير لقاء تنسيقيا مع إطارات القطاع، خصص لاستعراض ومناقشة الاستراتيجية الجديدة للنهوض بقطاع الشباب. مقدما رؤية ترتكز على تنظيم العمل الشبابي وتوفير فضاءات حيوية للإبداع والمبادرة.

وأكد على أهمية تطوير جاذبية المؤسسات الشبابية من خلال تحسين الخدمات، تحديث أنظمة التسيير. ورقمنة الأنشطة بما يعزز الابتكار ويواكب متطلبات الشباب.

كما أكد على ضرورة تفعيل التعاون مع الجمعيات الشبابية المحلية كشريك أساسي في تنفيذ البرامج والمبادرات. مع الاستماع لانشغالات الإطارات ومقترحاتهم. والعمل على إزالة العقبات لضمان تنفيذ التوجهات الجديدة ميدانيا.