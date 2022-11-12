افتتاح المعرض الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية بالجزائر

افتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية، اليوم السبت، بقصر المعارض “الصنوبر البحري”، بالجزائر العاصمة.

وحضر الافتتاح، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، ووزير الصناعة، أحمد زغدار.

وكذا المستشار، لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون الاقتصادية، السيد ياسين ولد موسى.

وتم تنظيم هذه التظاهرة، من طرف الشركة الوطنية للمعارض والتصدير (صافكس) بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، على مدار ثلاثة أيام.

هذا وتشارك نحو 400 مؤسسة في المعرض المقام بالتوازي مع المؤتمر والتي تمثل عددا متنوعا من القطاعات.

ومنها الصناعات الميكانيكية والإتصالات والخدمات المالية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات واللوجيستيك والصناعة الغذائية.

ويبحث المشاركون في هذا المؤتمر، عدد من المواضيع والمحاور على غرار البرامج والمخططات العربية والإفريقية الرامية الى ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما ستتركز الجلسات والنقاشات التي سينشطها خبراء و متعاملون اقتصاديون على سبل التعاون العربي الافريقي في تطوير وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب فرص وتحديات الثورة الصناعية (4.0) وكذا التحول الرقمي.

وسيكون هذا اللقاء الإقتصادي الدولي فرصة أيضا للتطرق لإشكالية ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأدوات التمويل المبتكرة والمتنوعة.

بالإضافة إلى استعراض التجارب العربية والإفريقية الناجحة في مجال تطوير هذه الصنف من المؤسسات.