افتتاح الملتقى الدولي الثالث “الإسلام وقضايا العصر” بسيدي بلعباس

انطلقت، صبيحة اليوم الإثنين، بولاية سيدي بلعباس، فعاليات الملتقى الدولي الثالث الإسلام وقضايا العصر، والتي احتضنتها قاعة المحاضرات لديوان الوالي.

وأشرف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي بمعية والي الولاية ساسي أحمد عبد الحفيظ، على افتتاح الملتقى.

وتحمل هذه الطبعة التي جاءت بمبادرة لوزارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع جامعة جيلالي اليابس شعار “بيان أول نوفمبر الخالد من التأسيس إلى البناء”.

وقد شارك في إفتتاح الملتقى ثلة من المشايخ والأئمة والأساتذة الجامعيين، كما انّ الوزير بلمهدي كانت له الكلمة الإفتتاحية للملتقى.