افتتاح المهرجان الثقافي الوطني “أهلليل” بتيميمون

افتتحت، أمس الجمعة، بتيميمون، فعاليات الطبعة الـ12 للمهرجان الثقافي الوطني لتراث أهلليل، والتي تستمر إلى غاية الـ30 من ديسمبر.

وتخلد هذه الطبعة روح مولاي سليمان الصديق، وذلك عرفانا بالمجهودات التي بذلها في سبيل خدمة تراث المنطقة.

أشرف على هذا المهرجان السلطات المحلية، وعلى رأسهم الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، ورئيسة المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي.

وافتتح المهرجان بحفل إستعراضي متميز، ضم مختلف الطبوع التراثية والفلكلورية المعروفة بالمنطقة.

واستقطب هذا الحفل جمهورا غفيرا،من السكان، وضيوف وزوار إقليم قورارة.

وتتضمن هذه الفعالية الثقافية إقامة سهرات تراثية، تحييها 24 فرقة تنشط ضمن جمعيات أهاليل.

إلى جانب تنشيط ندوة فكرية حول “الليل ومحكى الإزلوان”، يؤطرها أساتذة جامعيون ومهتمون بالتراث.

وستكون الفرجة مضمونة للوافدين على الواحة الحمراء، للإستمتاع بسهرات تراثية من عمق الثقافة المحلية العريقة، والتي ستقام بمسرح الهواء الطلق بمدينة تيميمون.