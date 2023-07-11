افتتاح المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي

أشرفت أمس الإثنين شرشالي نبيلة ممثلة عن السيدة وزيرة الثقافة والفنون د.صورية مولوجي. على الافتتاح الرسمي لفعاليات المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي في طبعته الـ13. بمسرح الهواء الطلق حسني شقرون بوهران، بحضور والي ولاية وهران ونواب البرلمان والسلطات المحلية.

ويأتي تنظيم هده الطبعة بعد إدراج الراي كغناء شعبي من الجزائر في قائمة التراث العالمي غير المادي للإنسانية. من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، منذ أشهر قليلة. وهو التصنيف الذي يؤكد للعالم أجمع أصالة وهوية أغنية الراي وتجذرها في الجزائر. وتظل هذه الأخيرة بما حققته في المحافل الدولية سفيرة التراث الموسيقي المتنوع الذي تزخر به بلادنا.

وقد عرف مسرح الهواء الطلق حسني شقرون الذي يحتضن فعاليات المهرجان اقبالا كبيرا للجمهور. من عائلات وعشاق للأغنية الرايوية في حفل الافتتاح و أول سهرة من سهرات المهرجان.

للإشارة ستستمر فعاليات المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي إلى غاية 14 جويلية الجاري.