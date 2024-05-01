افتتاح المهرجان الدولي الـ 6 للضحك بالجزائر العاصمة

افتتحت الطبعة الـ 6 للمهرجان الدولي للضحك (Algé’Rire) مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة. بحفل نشطه فكاهيون جزائريون وأجانب أمام جمهور غفير توافد بأعداد كبيرة إلى الفناء الداخلي لقصر مفدي زكرياء. أين ينظم المهرجان إلى غاية 3 ماي.

وقد شهد هذا الحفل الافتتاحي دخول عددا من الفكاهيين إلى خشبة المسرح. حيث قدم كل واحد منهم عرضا مدته 15 دقيقة في جو مسائي رائع.

وتناوب الفكاهيون من بينهم كمال عبيدات وعبد القادر سيكتور على المسرح لمدة ثلاث ساعات تقريبا. لتقديم عروض قصيرة تمت خلالها مناقشة مواضيع مختلفة مستخلصة من حياتهم اليومية سواء في بلدهم الأصلي أو في المهجر.

وسيقدم الفنانون عروضا فردية معدلة قليلا من قبل المنظمين. بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها الجزائر العاصمة في هذه الأيام.

ووفقا للبرنامج المعدل والمنشور على صفحة المهرجان على فيسبوك من المقرر تقديم عروض “100 بالمئة أنثوية”. و”100 بالمئة ديزاد” يوم الأربعاء، بينما ستستضيف ليلة الخميس مليك بلخوجة وإلياس جادل.

وستختتم بأجمل طريقة يوم الجمعة مع العروض المتوقعة لكمال عبدات وعبد القادر سيكتور.