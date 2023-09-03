افتتاح الموسم الجديد بمدرسة الموسيقى لقيادة الحرس الجمهوري

أشرف اللواء مفتش الحرس الجمهوري، اليوم الأحد، على افتتاح السنة الدراسية 2023/2024 بمدرسة الموسيقى لقيادة الحرس الجمهوري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، نوه اللواء، بعد تفتيش مربعات المتربصين وهيئة التدريس في ساحة العلم، على أهمية الموسيقى العسكرية. وأهمية التكوين والتدريب والحفاظ على هذا العلم والفن، الذي يدخل ضمن التراث الوطني.

ليطوف بعدها بالمجمع البيداغوجي من خلال زيارته لمختلف الورشات ومتابعة عروض موسيقية متنوعة من أداء الأوركسترا السيمفونية الأوركسترا الهرمونية للمدرسة.