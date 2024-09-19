افتتاح الموسم الكروي بلقاء وفاق سطيف ومولودية البيض

تعود عجلة البطولة الوطنية للدوران، مساء اليوم، بتنشيط مباراة قوية بين فريق وفاق سطيف و مولودية البيض.

وستجري المباراة بملعب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف بداية من الـ 18:00 سا، كما ستنقل على القناة السادسة “الشبابية” حسب بيان التلفزيون العمومي.

في حين ستلعب باقي مباريات البطولة الوطنية، بعد غد السبت،وسط أمال كبيرة معلقة من اندية تبحث عن الفوز باللقب خاصة التي استقدمت عناصر كبيرة في الساحة الكروية الجزائرية على غرار شباب بلوزداد و اتحاد العاصمة و شبيبة القبائل، في حين تسعى فرق أخرى لمفاجأة الكبار.