افتتاح الندوة الـ49 لـ”ايكوكو” اليوم بباريس

ستفتتح اليوم الجمعة بباريس، الندوة الـ49 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي “ايكوكو”، بمشاركة عدة وفود من جميع أنحاء العالم.

وتمثل ندوة ايكوكو المنعقدة بفرنسا، التي تقام تحت شعار “تقرير المصير واحترام حق الصحراء الغربية في تصفية الاستعمار”، فرصة حاسمة لإسماع صوتها بقوة”.

وستسمح الندوة بإدانة الموقف الاستعماري الجديد للحكومة الفرنسية علنا. وبإعادة تأكيد شرعية الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وبالإضافة إلى اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، ستكون الجزائر ممثلة بوفد يضم أعضاء من غرفتي البرلمان. وممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة في الخارج.

وستنظم ندوة “ايكوكو” المقررة على مدار يومين “28 و29 نوفمبر”، بصيغة جديدة من خلال تنظيم عدة ورشات عمل وتسليط الضوء على الأنشطة المقبلة.

ويتميز اليوم الأول من الأشغال بمداخلات لرئيس “ايكوكو”، بيار غالاند ورئيس الوزراء الصحراوي، بشرايا حمودي بيون. ورئيسة جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ريجين فيلمون.

وبعدها، ستنظم ورشتا عمل الأولى حول “نهب الموارد الطبيعية وانتهاك قرارات محكمة العدل الأوروبية”. والثانية حول “مسؤولية الأمم المتحدة وفرنسا واسبانيا”.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني من الأشغال تنظيم عدة ورشات عمل حول “احترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي: مسؤولية المجتمع الدولي”. و”عودة ورشات عمل ايكوكو الميدانية” و”تعبئة المواطنين في أوروبا: نموذج المسيرة المنظمة بفرنسا وبإسبانيا و50 سنة من التضامن”. و”النقاش الاستراتيجي: أي آفاق للتضامن؟”.

وستتوج أشغال الطبعة ال49 لايكوكو بصدور بيان ختامي.

وتعتبر ندوة ايكوكو السنوية التي تنظم بدعم من جبهة البوليساريو، التجمع الدولي الرئيسي للتضامن مع الشعب الصحراوي.