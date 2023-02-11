أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي قبل قليل، على افتتاح الندوة الوطنية لإطارات السياحة والصناعة التقليدية بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بالعاصمة.

وحسب بيان للوزارة، ألقى الوزير مداخلة افتتاحية أكد من خلالها على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع إطارات قطاع السياحة والصناعة التقليدية.

موضحا أن هذا اللقاء، يندرج ضمن عملية تقييم مرحلية لمدى تنفيذ خارطة الطريق. التي رسمت وفق برنامج عمل الحكومة في شقه المتعلق بقطاع السياحة والصناعة التقليدية.