افتتاح الورشات التكوينية الاولى حول مبادئ كتابة السيناريو التلفزيوني باللغة الامازيغية 

إفتتحت صبيحة اليوم الجمعة فعاليات الورشات التكوينية الاولى حول مبادئ كتابة السيناريو التلفزيوني باللغة الامازيغية “المتغير التارقي نموذجا “.

على وأشرف مراسم الافتتاح والي والي الولاية محمد بوذراع محمد بوذراع رفقة من الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الهاشمي عصاد. ومذا المدير العام للتلفزيون الجزائري محمد بغالي.

كما حضر كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، الأساتذة المؤطرين والمشاركين ، الطلبة المتربصين، الجمعيات المشاركة. وأيضا الاسرة الاعلامية، فعاليات المجتمع المدني.

ويشارك حوالي 25 شخصا في هذه الورشات التكوينية الاولى المنظمة من طرف المحافظة السامية للأمازيغية والتلفزيون الجزائري من 24 الى 26 أفريل 2026.