افتتاح بنك الإتحاد الجزائري بموريتانيا

أشرف وزير المالية، لعزيز الفايد رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على افتتاح بنك الإتحاد الجزائري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وحسب ما أفادت به وزارة التجارة، تم افتتاح البنك بحضور كل من وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة مرابط ولد بناهي. ووزير المالية السيد سامر ولد محمد امبادي .

يشار أن “بنك الاتحاد الجزائري” في نواكشط يحظى برأس مال قدره 50 مليون دولار أمريكي. وهو وليد شراكة القرض الشعبي الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي. والبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، في حين يقدر رأس المال الاجتماعي لـ “البنك الجزائري في السنغال” الذي سيتم تدشينه في العاصمة داكار بـ 100 مليون دولار أمريكي، وقد تم إنشاؤه من طرف أربعة بنوك عمومية جزائرية.