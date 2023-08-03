افتتاح تظاهرة أسابيع التبادل الثقافي بين الولايات

افتتحت أمس الأربعاء، فعاليات التظاهرة الثقافية والفنية الموسومة “اسابيع التبادل الثقافي”، برعاية من وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي.

وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه التظاهرة، في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين الولايات.

وحضر التظاهرة، السلطات المحلية وإطارات القطاع الثقافي للولايات الثلاثة والأسرة الفنية والأدبية وكذا الأسرة الاعلامية. حيث استضافت ولاية البويرة كل من ولاية قسنطينة وتيارت.

وافتتح برنامج الأسابيع الثقافية على إيقاع الفن والثقافة على مستوى دار الثقافة علي زعموم بولاية البويرة.

وتم تنظيم معارض متنوعة حول التراث الثقافي المادي واللامادي للولايات المشاركة. ضمت معارض للكتاب والفن التشكيلي والحرف التقليدية والنجارة الفنية والنحاس.

وكذا معرض خاص بالسروج التقليدية والزربية التقليدية لولاية تيارت. ومعرض للأكلات والحلويات التقليدية واللباس والقعدة للقسنطينية خاصة بولاية قسنطينة ليليه تقديم حفل فني وإلقاءات شعرية.

كما شهد حفل الافتتاح تقديم عروض فولكلورية لكلا الولايتين.

وستعرف ولاية البويرة على امتداد التظاهرة تقديم عروض مسرحيات ومحاضرات وورشات تكوينية لفائدة الوفود المشاركة.

للإشارة، تتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي إلى غاية 06 أوت الجاري.