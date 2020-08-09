افتتاح تظاهرة شهر التراث اللامادي غدا بقصر الثقافة في العاصمة

أعلنت وزارة الثقافة عن افتتاح تظاهرة شهر التراث اللامادي غدا الاثنين قصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة.

وقالت الوزارة في بيان لها: تفتتح غدا الإثنين 10 أوت 2020، تظاهرة شهر التراث اللامادي، بنشاطات ثقافية تراثية وببرنامج ثري يمتد على مدار شهر كامل، وأبرز ما فيه تظاهرة الأيام الوطنية للباس الجزائري تحت شعار لباسي ذاكرتي وثقافتي، بالإضافة إلى محاضرات افتراضية حول التراث الثقافي اللامادي.

حفل الافتتاح تشرف عليه وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، ويحتضنه قصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة بدءا من 10سا30د صباحا.