افتتاح جناح الجزائر في المعرض العالمي 2025 أوساكا- كانساي باليابان

افتتح اليوم الأحد، جناح الجزائر في المعرض العالمي 2025 أوساكا- كانساي باليابان تحت اشراف المحافظ العام لمشاركة الجزائر في المعرض عبد الله بوڤندورة، بمعية مراد أعراب وزير مستشار لدى السفارة الجزائرية بطوكيو (اليابان).

حيث تفقد بوڤندورة وأعراب مسار الزوار الذي يعرض تاريخ الجزائر منذ ما قبل التاريخ، مرورا بمختلف الحقب. وصولا إلى جزائر الحاضر وتطلعاتها المستقبلية في جميع المجالات.

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