افتتحت اليوم بالقطب العلمي والتكنولوجي.”عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله على افتتاح حاضنة أعمال للوكالة الفضائية الجزائرية.بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري رفقة وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشىة و المؤسسات المصغرة، نور الدين واضح.

و في كلمة له بالمناسبة, أكد بداري أن افتتاح هذه الحاضنة.”الأولى من نوعها”، يعد مؤشرا على “التكامل والشراكة بين المدرسة العليا للرياضيات و المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي”. كما تندرج في اطار “تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية.عبد المجيد تبون, من أجل تعزيز التعاون بين المؤسسات في هذه المجالات التي تشكل القلب النابض للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية”.

وأضاف بأن هذه الحاضنة من شأنها “مواكبة ومرافقة حاملي المشاريع” لما تحمله من “قيمة اقتصادية مضافة”.مجددا في هذا السياق. عزم السلطات لمواصلة العمل من أجل “الاستثمار في العلم. المعرفة والابتكار”.

من جانبه، أبرز واضح، مكانة المؤسسات المصغرة والحاضنات بالنظر إلى دورها في “مرافقة التنمية الاقتصادية و تحسين الإندماج الصناعي والتكنولوجي. بفضل الحلول التي تقترحها”.

بدوره، ثمن المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية, عز الدين أوصديق،”إدماج الوكالة في المسار المعتمد من قبل رئيس الجمهورية في مجال تكوين الطاقات الشابة و توفير الظروف للنهوض بالمقاولاتية في التخصصات الاستراتيجية”. مذكرا بأن افتتاح هذه الحاضنة يدخل في إطار “تجسيد مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة اقتصاد المعرفة سنة 2023. من أجل مرافقة المشاريع المصغرة”.

للاشارة فقد تم على مستوى فناء القطب الجامعي الوقوف دقيقة صمت، إحياء لليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى ال 64 لمظاهرات 17 اكتوبر1961 بباريس.