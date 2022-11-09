افتتاح خط السكة الحديد الجديد العفرون- واد جر

أعلنت الشركة الصينية “الصين للهندسة المدنية والبناء” (CCECC) المكلفة بتنفيذ مشروع ازدواجية خط السكة الحديدية. مع تعديل المسار بين محطتي العفرون وخميس مليانة على خط الجزائر – وهران. أمس الثلاثاء، الانتهاء من أشغال المقطع الذي يربط المحطة المتواجدة بالعفرون في ولاية البليدة، بالمحطة المتواجدة بسيدي لخضر باتجاه الغرب.

ويبلغ الطول الإجمالي لهذا المقطع الذي يعدّ جزءاً من الطريق الاجتنابي الشمالي للناحية الغربية من السكة الحديدية الجزائرية56.7 كم. حيث يمكن له أن يضمن سرعة 160 كم / ساعة.

ولقد مرّ القطار رقم 1082 الرابط بين وهران إلى الجزائر العاصمة عبر العفرون في الساعة 7:05 صباحًا دون أي إعاقة. يوم 8 نوفمبر 2022، عبر وصلة التحويل.

إنّ هذا المقطع من الخط الذي يربط محطة العفرون بمحطة واد جر. سوف لن يؤدي فقط إلى تحسين خدمة النقل بالسكك الحديدية، بل سيكون أيضًا فرصة لوضع المشروع حيّز الخدمة حسب الأقسام.

وقد صرح نيو زينغش يانغ، المدير العام لشركة “الصين للهندسة المدنية والبناء”. الجزائر بقوله: “نحن فخورون جدًا بالعمل الذي أنجزته فرقنا؛ حيث تم الانتهاء من أشغال الطريق. فقد شُرع في تشغيل خط العفرون – واد الجير اعتبارًا من جويلية 2022. بناءً على طلب صاحب المشروع. الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، وذلك في ظل ظروف تميزت برفع التحدي. بعد التغلب على مصاعب تحويل الطريق وبعد إجراء تعديل علىالدراسات التي تم إنجازها في مدة 4 أشهر. كل هذا من خلال اختصارالآجالوفي الظروف المناخية المتميزة بالحرارة المرتفعة جدا”.

من المهم ملاحظة أنه تم إنجازالعديد من الأشغال في أماكن التقاطع مع المسار الحالي. على الجزء الموازي حيث تم وضع مقطعين حيّز الاستغلال.

نفق القنطاس أطول نفق في شمال إفريقيا

وعلى نفس الخط قامت شركة “الصين للهندسة المدنية والبناء” في عام 2017 بإنجاز نفق القنطاس. الذي يعدّ أطول نفق في شمال إفريقيا، كان بمثابة عمل جبّار. بوسعه أن يخفّض مدة الرحلة إلى النصف تقريبًا بين أكبر مدينتين في البلاد. الجزائر العاصمة ووهران.

في السابق، وقد كان الأمر في السابق يستغرق ما يقارب الـ 4 ساعات و 30 دقيقة لربط العاصمة بمدينة وهران.

وقال نيو زينغشيانغ، المدير العام لشركة “الصين للهندسة المدنية والبناء” الجزائر. إنه سيتم تشغيل المقطع على 28 كم بين محطتي الحسينية وسيدي لخضر بعد تركيب معدات سلامة النفق.

أما في ما يتعلق بوضع حيّز الخدمة على هذا الخط المقطع بين محطتي واد جر وبو مدفع فمن المقرر أن تكون مع نهاية نوفمبر.

نبذة عن شركة “الصين للهندسة المدنية والبناء“:

“الصين للهندسة المدنية والبناء” هي شركة عامة صينية كبيرة متخصصة في مجال المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. وهي تمارس نشاطها في 110 دولة عبر خمس (5) قارات (آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا وأوقيانوسيا). وذلك منذ ثلاثة وأربعين (43) عامًا إلى يومنا هذا.

وتتمثل الأنشطة الرئيسية لشركة “الصين للهندسة المدنية والبناء” في إنجاز المشاريع. ذات الصلة بالعديد من مجالات التنمية، بما في ذلك الاستثمار والتصميم والاستشارات وإنجازواستغلال البنى التحتية للسكك الحديدية. والحظائر الصناعية والعقارية ومشاريع التعدين والصناعة وتجارة الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والفنادق، إلخ.

وتتواجد شركة”الصين للهندسة المدنية والبناء” في الجزائر منذ عام 1985. حيث لا تنشط فقط في قطاع السكك الحديدية من خلال التكفل وإنجاز ستة (6) مشاريع كبرى. بما في ذلك مشروعين رئيسيين قيد الإنجاز، وهما مشروع العفرون- خميسمليانة (55 كم) ومشروع ثنية – برج بوعريريج (175 كم). ولكن أيضًا في المجالات الأخرى المذكورة أعلاه. مثل إنشاء الطرق السريعة والأنفاق والمصانع والمجمعات السياحية والسكن والفنادق وغيرها من البنى التحتية.

تملك شركة “الصين للهندسة المدنية والبناء”المهارات ولديها الإرادة في مرافقة الجزائر في تنميتها من خلال نقل المعرفة.

كما تؤكده عديد البنى التحتية التي أنشأتها بالجزائر. طوال تواجدها في الجزائر. عملت “الصين للهندسة المدنية والبناء” دائمًا من أجل تعاون مثمر مع الشركاء الجزائريين. وكذا تقوية جسر الصداقة والتفاهم المتبادل الذي يوحِّد شعبينا الصيني والجزائري.