افتتاح خط بحري جديد بين الجزائر وفرنسا
بقلم خالد زوبيري
افتتحت الشركة الفرنسية للنقل البحري للمسافرين Corsica Línea، خط بحري جديد يربط بين الجزائر وفرنسا.
وحسب موقع Actu Marseille، فإن الأمر يتعلق بخط مرسيليا – سكيكدة والذي دخل حيز الخدمة اليوم الاثنين 24 أفريل 2023.
ليصبح بذلك ميناء سكيكدة ثالث ميناء تخدمه الشركة الفرنسية Corsica Línea بعد مينائي الجزائر وبجاية.
رحلة كل 15 يوم إلى غاية 5 جوان
وأوضح المصدر نفسه، بأن الشركة الفرنسية للنقل البحري ستخدم خط مرسيليا – سكيكدة بمعدل رحلة كل 15 يومًا حتى 5 جوان.
ومع انطلاق موسم الإصطياف، سيتم تعزيز هذا الخط، حيث سيصبح رحلة واحدة في الأسبوع حتى نهاية الصيف.
كما ستقوم شركة Corsica Línea بتشغيل رحلاتها بين مرسيليا وسكيكدة على متن السفينة Paglia Orba من 24 أفريل إلى 17 جوان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخط البحري (مرسيليا – سكيكدة) تخدمه أيضا الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries.
وهكذا فإن سكيكدة هي ثالث ميناء جزائري تخدمه الشركة الكورسيكية. وقد قدمت بالفعل المعابر إلى الجزائر وبجاية.
ماذا عن أسعار تذاكر مرسيليا – سكيكدة؟
وعن أسعار تذاكر مرسيليا – سكيكدة، توفر شركة Corsica Línea رحلات ذات اتجاه واحد دون مركبة، بسعر يبدأ من 206 أورو. ومن جهتها،
توفر شركة النقل البحري للمسافرين Algérie Ferries ، رحلات على نفس الخط بأسعار تذاكر تبدأ من 158 فقط.
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