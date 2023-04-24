افتتاح خط بحري جديد بين الجزائر وفرنسا

وأوضح المصدر نفسه، بأن الشركة الفرنسية للنقل البحري ستخدم خط مرسيليا – سكيكدة بمعدل رحلة كل 15 يومًا حتى 5 جوان.

ومع انطلاق موسم الإصطياف، سيتم تعزيز هذا الخط، حيث سيصبح رحلة واحدة في الأسبوع حتى نهاية الصيف.

كما ستقوم شركة Corsica Línea بتشغيل رحلاتها بين مرسيليا وسكيكدة على متن السفينة Paglia Orba من 24 أفريل إلى 17 جوان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخط البحري (مرسيليا – سكيكدة) تخدمه أيضا الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries.

وهكذا فإن سكيكدة هي ثالث ميناء جزائري تخدمه الشركة الكورسيكية. وقد قدمت بالفعل المعابر إلى الجزائر وبجاية.