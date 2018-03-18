افتتاح خط جوي جديد وهران-مونبولييه بداية من الأسبوع المقبل

تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، افتتاح خط جوي منتظم جديد، بداية من الأحد المقبل 25 مارس، يربط بين مدينتي وهران،ومونبولييه.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، انه تمت برمجة رحلتين في الاسبوع في إطار الخط الجديد.

مشيرة إلى أن تحديد توقيت الرحلات تم وفقا لمرحلتين مختلفتين،بين الموسم العادي وموسم الاصطياف.

ففيما يتعلق بالبرنامج الأول الذي يمتد من 25 مارس إلى 16 جوان ومن 16 سبتمبر إلى 27 اكتوبر 2018.

فإن الرحلة من وهران إلى مونبولييه مبرمجة أيام الجمعة على الساعة الواحدة زوالا و45 دقيقة.

بينما تمت برمجة الرحلة من مونبولييه إلى وهران على الساعة الرابعة مساء و20 دقيقة.

اما في الفترة الصيفية الممتدة من 17 جوان إلى 15 سبتمبر 2018، ستنظم رحلتين

من وهران إلى مونبولييه.

وذلك أيام الأحد والجمعة على الساعة ال12 زوالا و55 دقيقة.

ورحلتين من مونبولييه إلى وهران أيام الأحد والجمعة على الساعة العاشرة و25 دقيقة.

وأضافت الخطوط الجوية الجزائرية بأنه تم الشروع في بيع التذاكر الخاصة بالخط

الجديد على مستوى الشبكة التجارية للشركة.