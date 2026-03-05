ايتوزا..افتتاح خط نقل جديد بين تيبازة والعاصمة

تم افتتاح خط نقل جديد يربط بين ولاية تيبازة “المحطة البرية” والجزائر العاصمة “تافورة”، ابتداءً من اليوم على الساعة 07:00 صباحاً. وهذا تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. الرامية إلى تعزيز الربط بين الولايات المتجاورة. وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم شبكة النقل العمومي تحسين ظروف تنقل المواطنين. لاسيما بين الولايات التي تعرف ترابطاً جغرافياً وحركية يومية معتبرة. بما يساهم في تسهيل الحركة اليومية وتعزيز التكامل بين الأقطاب الحضرية.