افتتاح سنة التحضير القتالي 2021/2020

أشرف اللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة، اليوم الأحد، على مراسم افتتاح سنة التحضير القتالي 2020/2021 على مستوى الفرقة الأولى المدرعة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، حضر الافتتاح، اللواء قائد الفرقة الأولى المدرعة وضباط وإطارات الناحية، وقادة الوحدات وهياكل التكوين بالناحية.

ودعا اللواء، في معرض كلمته بالمناسبة، أفرد الفرقة الأولى المدرعة وكافة أفراد الناحية العسكرية الخامسة، إلى مضاعفة الجهود أكثر لضمان التحضير الجيد لمختلف الوحدات.

بالإضافة إلى رفع درجة جاهزيتها وتحسين أدائها تحسبا لأي طارئ.

ليقوم بعدها اللواء، بتفتيش التشكيلات المشاركة في العرض، وحضور جانب من العروض التي قدمتها بعض التشكيلات المشاركة، يضيف البيان.