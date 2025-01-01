افتتاح سوق جديد للسيارات بهذه الولاية

أعلنت مصالح المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج بوعريريج. أنه تم مؤخرا فتح سوق جديد للسيارات والمواشي.

وذلك لتعويض السوق القديم الذي تم غلقه وتحويل أرضيته لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري. لإنجاز حصة 200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم.

وحسب ما اعلنت عنه مصالح بلدية برج بوعريريج. فإن السوق الجديد للسيارات والمواشي أنجز بمنطقة عين التراب (بلدية سيدي أمبارك). على مستوى المدخل الشرقي لولاية برج بوعريريج.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المرفق التجاري الذي يتربع على مساحة قدرها 3,5 هكتار. تم رصد غلاف مالي قدره 110 ملايين دج لإنجازه.

وجاءت فكرة إنجاز هذا السوق الجديد في أعقاب الدعوات الكثيرة إلى ضرورة نقل النشاط التجاري لبيع السيارات والمواشي خارج المدينة. كحتمية فرضها التوسع العمراني، بعدما أصبح السوق القديم يسبب إزعاجا للسكان المجاورين وكذا السائقين بسبب الازدحام المروري الذي ينجم عن ركن المركبات بالقرب من محيط السوق.

لا سيما على مستوى الطريق الوطني رقم 05 والطريق الولائي رقم 42 باتجاه بلديتي العناصر وبرج غدير. إضافة إلى تواجده بقرب العديد من الأحياء المنجزة خلال السنوات الأخيرة والمرافق العمومية، على غرار المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ودار البيئة وغرفة الصناعة التقليدية والحرف والمحطة البرية لنقل المسافرين. ناهيك عن المخاطر الناجمة عن تراكم الأوساخ والفضلات ومخلفات استغلاله في بيع المواشي. استنادا لمصالح البلدية.