افتتاح عيادة متخصصة في أمراض الكلى وتصفية الدم بتبسّة

شهدت اليوم ولاية تبسة افتتاح عيادة جديدة متخصصة في أمراض الكلى وتصفية الدم.

وحسب مصادر النهار، فإنّ العيادة قام بتدشينها والي الولاية مولاي عطا الله الذي كان مرفوقا بممثلي السلطات المحلية.

العيادة الجديدة التي أنجزها أحد الخواص بمقاييس دولية واختار لها إسم “الشريف “.

تم تجهيزها بأحدث المعدات التي سيعمل عليها طاقم طبي وشبه طبي مؤهل.

ومن المنتظر أنها ستقدم بالفعل إضافة إلى المصابين بأمراض القصور الكلوي الذين يعانون من نقص فادح في عملية التكفل بهم.

إضافة إلى مشاكل مواعيد اجراء التصفية التي كثيرا ما تتعطل لاسباب تقنية أو مادية.

وكشف حمودة سلاطني صاحب العيادة أنه فكر في هذا الإستثمار الصحي والاختصاص الطبي بعد رؤيته تفاقم معاناة المرضى يوميا.

وكذلك بقائهم رهينة لعدد محدود من المراكز أو لرحلات وما يتمخض عنها من متاعب نحو الجمهورية التونسية.

مضيفا بأنه اعتمد على نموذج بمقاييس دولية سواء فيما تعلق الأمر بالهيكل أو بطريقة الخدمات.

وكذا التغطية الصحية التي وعد بأنها ستكون متميزة وفي مستوى التطلعات.

من جهته عبّر مدير الصحة والسكان لزهر قلفن عن فرحته وارتياحه لدخول العيادة الجديدة مرحلة الخدمة.

مشيرا إلى أنّ أي استثمار هو إضافة جديدة للقطاع في الولاية، مؤكّدا على أن مصالحه تشجع كل المبادرات الجادة.