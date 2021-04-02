افتتاح فرع مصرف السلام الجزائر بولاية بجاية

يفتتح مصرف السلام هذا الأحد، فرعه بولاية بجاية، الكائن بشارع محفوظي فاتح، 332 مسكن عقاري، إقامة نوميديا، عمارة ب.

يأتي هذا بالنظر للطلب الكبير المسجل بالولاية على الحدمات والتمويلات الشرعية التي يقدمها المصرف.

وكذا تماشيا مع مخطط المصرف الرامي لتوسيع شبكة فروعه للتقرب وخدمة أكبر عدد من المتعاملين أفراد كانوا أو مؤسسات اقتصادية.

وسيشرف على افتتاح الفرع الجديد المدير العام لمصرف السلام، حيدر ناصر.

وسيقدم الفرع الجديد باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، وصيغ تمويل موافقة لمبادئ الشريعة الاسلامية.

وتواكب هذه الأخيرة تطلعات المتعاملين وتلبي احتياجهم كتمويل السيارات، التمويل العقاري، دفاتر الادخار والاستثمار، البطاقات البنكية، الخدمات عبر الانتنرنت.

بالإضافة إلى التجارة الخارجية، وكذا تمويل المؤسسات في جميع المجالات.

وبذلك يصل عدد عدد فروع مصرف السلام الجزائر الى 19 فرعا منتشرا عبر مناطق الوطن.

في انتظار افتتاح فروع أخرى قريبا بولاية برج بوعريريج، أم البواقي وفروع أخرى بولايات الغرب الجزائري.