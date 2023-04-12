افتتاح فضاء خدمات رقمي للقرض الشعبي الجزائري بحي باب الزوار

افتتح القرض الشعبي الجزائري بالجزائر العاصمة، ثالث فضاء خدمات رقمية له. في إطار عصرنة خدمات هذا البنك العمومي وتحسين نوعيتها.

وتم تدشين هذا الفضاء سهرة أمس الثلاثاء بحي 05 جويلية بجوار وكالة البنك باب الزوار. بحضور المدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري. ورئيس مجلس إدارة البنك عبد الكريم محتالي، وعدد من الإطارات.

وبالمناسبة، أوضح قادري في تصريحات صحفية على هامش مراسم التدشين، أن هذه الخطوة تندرج. في إطار استراتيجية العصرنة التي شرع البنك في تنفيذها. والتي تتضمن أيضا العديد من المشاريع المهيكلة مثل تطوير النشاط النقدي والنظام المعلوماتي الجديد للبنك.

و”يتماشى ذلك مع توجيهات السلطات العمومية الرامية لرقمنة خدمات المؤسسات المالية والبنكية في البلاد”. يضيف المدير العام معلنا انه سيتم الوصول إلى 20 فضاء رقمي. تابع للقرض الشعبي الجزائري في نهاية السداسي الأول للعام الحالي.

كما ابرز قادري أهمية هذا الفضاء الذي سيسهل للزبائن استعمال الخدمات البنكية. على مستوى فضاءات أمنة مفتوحة طوال اليوم والأسبوع.

ويتميز هذا الفضاء الرقمي بتطبيقات مبتكرة وخدمات إلكترونية. توفر وسائل للزبائن لإدارة حساباتهم وتنفيذ معاملاتهم المصرفية.

هذا الفضاء الرقمي القائم على مبدأ الخدمة الذاتية ومفتوح 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، يحتوي على محطتين إلكترونيتين. تسمح للزبائن بالوصول إلى موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الخدمات المصرفية الإلكترونية. وجميع الخدمات المتوفرة، مثل التحويل بين الحسابات وإدارتها والاطلاع عليها.

كما يسمح هذا الفضاء بإجراء معاملات الدفع عبر الإنترنت، مثل دفع مستحقات الإيجار لصيغة “عدل”. بالإضافة إلى دفع الفواتير والخدمات الأخرى مع تجار الويب.

بالإضافة إلى ذلك، هذا الفضاء الرقمي المجهز بشباك إلي وموزع آلي للنقود ذوي القبول المزدوج. للبطاقات المحلية والذهبية والدولية، حيث تسمح كلها بسحب النقود والاطلاع على الرصيد.

كما قام مسؤولي البنك العمومي، إثر مراسم تدشين الفضاء الرقمي. بتدشين مقر قسم الشؤون الدولية الجديد للقرض الشعبي الجزائري بعد ترميمه، والمتواجد على مستوى نفس الوكالة.