افتتاح فعاليات الطبعة الثانية من المهرجان الدولي للمونودراما النسائي

أشرف بدار الثقافة “محمد الأمين العمودي” لولاية الوادي، “حاجي نبيل” مستشار بوزارة الثقافة والفنون على الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية. من “المهرجان الدولي للمونودراما النسائي”.

وحضر الافتتاح والي الولاية، رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير الثقافة والفنون. مدير دار الثقافة، محافظ المهرجان، ضيوف المهرجان ووجوه فنية وثقافية بالولاية.

وبُرمجت 10 عروض مسرحية في هذه التظاهرة الثقافية التي ستشارك فيها إلى جانب الجزائر، فرق من فلسطين. مصر، تونس، مصر، ليبيا، بلجيكا وفرنسا، إضافة إلى فرقة من الأردن ضيف شرف هذه الطبعة. والتي ستتنافس على مدار ستة أيام كاملة على جوائز التتويج من خلال 10 عروض مونودرامية. تم إنتقاؤها في هذه الدورة التي ستحمل إسم الفنانة الراحلة “عائشة عجوري” المعروفة فنيًا باسم “كلثوم”.

وتتخلل فقرات برنامج هذا المهرجان الدولي، ورشات تطبيقية تكوينية لفائدة المهتمين بفن المونودراما. (المسرح، السينما، الكتابة الدرامية، المسرح الفردي والإخراج المسرحي)، إلى جانب محاضرات أكاديمية. يؤطرها عديد المختصين في فن المونودراما من دول عربية، بالإضافة إلى عروض متنوعة لمسرح الشارع ومسرح الأطفال.