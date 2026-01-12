افتتاح فعاليات الطبعة الـ21 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، افتُتحت اليوم فعاليات المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم في طبعتها الحادية والعشرين، وذلك على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس.

وعرفت هذه الطبعة مشاركة أكثر من 50 دولة، حيث أسفرت التصفيات التي أُجريت عبر تقنيات التحاضر المرئي عن بُعد عن تأهّل ممثلين عن 20 دولة للمشاركة حضوريًا في نهائيات المسابقة.

ومن المرتقب أن يُقام حفل اختتام المسابقة بجامع الجزائر، يوم الجمعة المقبل 16 جانفي، تزامنًا مع ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، المصادفة لليلة الإسراء والمعراج، حيث سيتم تتويج ثلاثة فرسان للقرآن الكريم في ختام هذه التظاهرة الروحية المتميزة.