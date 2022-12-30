أشرف من ولاية تيميمون، حاشي سليمان، مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ماقبل التاريخ. ممثلاً لوزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي. على افتتاح فعاليات الطبعة 15. “للمهرجان الوطني لأهليل”.

وانطلق الحفل باستعراض للفرق المشاركة في هذه الطبعة والتي بلغ عددها 34 فرقة. كما شاركت الفرقة النحاسية الوطنية للحماية المدنية. والفرقة النحاسية للكشافة الاسلامية لولاية غرداية في الاستعراض. الذي انطلق بالشارع الرئيسي للولاية. في حين تم تنظيم معرض للفنون التشكيلية على هامش المهرجان.

وهذا وألقى ممثل وزيرة الثقافة والفنون “حاشي سليمان” كلمة بالمناسبة نيابةً عنها. أثار فيها القيمة التاريخية والثقافية لهذا الموروث اللامادي. الذي صنفته اليونيسكو ضمن التراث العالمي للبشرية سنة 2005. وعن الملفات التي تعمل الوزارة حاليًا على تصنيفها. بإشرافٍ من الدكتورة “صُورية مُولوجي”.