أشرف وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، على افتتاح فعاليات “المنتدى العربي للشباب والسلام والأمن”، وذلك بحضور أعضاء من الحكومة ووزراء عرب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

ويُشكل هذا الموعد، الذي تنظمه وزارة الشباب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، تحت شعار “شركاء في السلام… شباب يصنع المستقبل”، فضاءً جامعًا لطاقات شبابية وخبراء من مختلف الدول العربية، لبحث سبل تعزيز دور الشباب في ترسيخ ثقافة السلام والأمن.

وفي كلمة له بالمناسبة، أفاد “مصطفى حيداوي” بأن احتضان الجزائر لهذا المنتدى يندرج في إطار الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن. كما يأتي في سياق إقليمي ودولي يتسم بتحديات متصاعدة، ليجسد بذلك إرادة جماعية لتعزيز دور الشباب كشريك أساسي في ترسيخ الأمن والسلم.

وأضاف الوزير أن تنظيم هذا الحدث يأتي برعاية جامعة الدول العربية، ويؤكد أهمية تفعيل الاستراتيجية العربية المتعلقة بالشباب والسلام والأمن. والانتقال من الالتزامات إلى الفعل الميداني من خلال تمكين الشباب وإشراكهم في صنع القرار.

وأبرز أن الجزائر تؤكد، من خلال استضافة هذا المنتدى، التزامها الراسخ بدعم الجهود العربية المشتركة، وترسيخ مقاربة تشاركية تجعل من الشباب ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، “ناتاشا فان راين”، بالدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر في تمكين الشباب وترقية مشاركتهم في مجالات السلام والأمن، مبرزة أهمية الشراكة مع وزارة الشباب، التي تشكل ركيزة أساسية لمرافقة المبادرات الشبابية وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما على الصعيدين العربي والإفريقي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

وبدوره، أشار وزير الشباب والرياضة التونسي، “الصادق مورالي”، إلى أن المنتدى يشكل “فضاءً هامًا لتعزيز دور الشباب في بناء مجتمعات آمنة ومستقرة، باعتبارهم ركيزة الحاضر وأمل المستقبل، لما يمتلكونه من طاقات خلاقة ورؤى متجددة”.

مشددًا على أن الاستثمار في عنصر الشباب يظل خيارًا استراتيجيًا لبناء مجتمعات متماسكة وآمنة، قائمة على المشاركة والوعي والمسؤولية المشتركة.

أما وزير الشباب والرياضة اليمني، “نايف البكري” فقد أبرز، عبر تقنية التحاضر عن بعد، أن الشباب يمثل اليوم قوة محورية في نشر ثقافة السلام وبناء مستقبل أكثر استقرارًا. مشددًا على أن الرهان على الشباب يظل السبيل الأنجع لتحقيق السلام ودفع مسارات التنمية المستدامة.