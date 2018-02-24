افتتاح فعاليات مهرجان الفيلم الأمازيغي بتيزي وزو

انطلقت ظهيرة اليوم، فعاليات المهرجان الثقافي الوطني السنوي للفيلم الأمازيغي بتيزي وزو في طبعته 16.

المهرجان يتنافس فيه 17عملا سينمائيا علي الظفر بالجائزة الكبري الزيتونة الذهبية.

من بينها ثلاثة أفلام قصيرة وسبعة أفلام طويلة إلى جانب سبعة أفلام وثائقية.

و قد احتضن المسرح الجهوي كاتب ياسين فعاليات افتتاح المهرجان بعرض الفيلم السينمائي “لالا فاطمة نسومر” للمخرج بلقاسم حجاج.

و قد حضر الإفتتاح وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، الذي ثمّن هذا المهرجان الذي من شأنه أن يدعم الصناعة السينمائية الناطقة باللغة الأمازيغية.

كما يفتح أبواب أمام المواهب الشابة النشطة في مجال السينما.

و أكّد الوزير على هامش افتتاح المهرجان، أنّه لا يجب التركيز فيه على الجماليات السينمائية و التقنيات بقدر ما تؤخذ بعين الاعتبار المواضيع التي تعبر عن روح الثقافة الأمازيغية.

التي تشجع إبداعات الجيل الجديد لمنحه فرصة للظهور ومد يد العون لهم لتحسين أعمالهم مستقبلا.

و في نفس السياق قال الوزير، إن هناك خطوة مهمة ستجسد مستقبلا استعادة حقوق كل الأفلام الجزائرية التي عرضت في الخارج.

وأضاف الوزير، أنّه سيكون غدا تنصيب فوج للإشراف على مؤسسة التوزبع السّينمائي الجزائري التي ستتكفل بانتقاء القاعات السينمائية.

والإشراف على توزيع الأفلام لتأخذ بعد تجاري.