افتتاح قاعات عرض لثلاث مؤسسات جزائرية في موريتانيا

تعزّز التعاون الإقتصادي بين الجزائر و موريتانيا بفتح قاعات عرض جديدة لثلاث شركات في نواكشوط.

ويتعلق الأمر بشركات “فاماك” المتخصصة في صناعة العتاد الفلاحي و “جيون إلكترونيك” في الصناعات الكهرومنزلية .

بالإضافة إلى “سافسار” المصنعة للسيراميك و مواد البناء الحمراء.

و تمّ حفل تدشين القاعات الثلاث بحضور سفير الجزائر بنواكشوط نور الدين خندودي.

وكذا ممثلين عن الشركات جزائرية العارضة و رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري.

والرئيس المدير العام للمجمع الموريتاني الخاص حمدي بوشراية (ا شبي) الشريك الموريتاني للمؤسسات الجزائرية العارضة.

بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة التجارة ورجال أعمال موريتانيين.

و نوه السفير الجزائري بالمناسبة بالديناميكية التي تعرفها العلاقات التجارية بين البلدين.

والتي دخلت مرحلة التجسيد الفعلي على أرض الواقع انطلاقا من قاعدة رابح-رابح.

و يرى خندودي أنّ آفاق التعاون واعدة بين الجزائر وموريتانيا، حيث تعكف البلدان حاليا على إعداد اتفاقية تجارية جديدة.

من شانها أن تعزز التعاون الاقتصادي بفتح المعبر الحدودي وتنظيم الطبعة الثانية لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط شهر جويلية القادم.