افتتاح مؤتمر الجزائر الدولي للطب النووي

إنطلقت اليوم السبت، فعاليات مؤتمر الجزائر الدولي للطب النووي، المنظم بالتعاون مع محافظة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويشارك في هذا المؤتمر الهام المنظم على مدار يومين، أطباء، دكاترة، مختصين وباحثين في مجال الطب النووي من داخل وخارج الوطن.

كما يتم عروض مختلفة عن نماذج من عدد من البلدان المشاركة حول تقنية العلاج باستخدام الطب النووي.

وينظم هذا المؤتمر، الجمعية الجزائرية للطب النووي بالتعاون مع محافظة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.