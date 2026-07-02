 افتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين عبر كامل ولايات الوطن

افتتحت اليوم الخميس، على الساعة الثامنة صباحا مكاتب الاقتراع على مستوى كافة التراب الوطني أمام الناخبين، حيث انطلقت العملية الانتخابية وشرع الناخبون في الإدلاء بأصواتهم .

ويدلي أزيد من 24 مليون جزائري بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة، حيث تجرى الانتخابات التشريعية شعار “كن شريكا فاعلا في صناعة القرار… صوت وشارك”.

وقد اعتمدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على كافة مراحل العملية الانتخابية. استراتيجية عمل تقوم على توسيع استعمال الرقمنة بهدف عصرنة هذه العملية وتعزيز الشفافية. وتيسير الإجراءات على المواطنين، حيث قامت باستحداث عدة منصات رقمية من أجل تنظيم ومراقبة هذه التشريعيات.

وتتنافس 793 قائمة انتخابية في هذا الاستحقاق الوطني, تضم 9854 مترشح عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن. منها 613 قائمة تحت رعاية 32 حزبا سياسيا وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف). و125 قائمة حرة، من أجل الظفر بـ407 مقعد في المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية تدوم خمس سنوات.

أما بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن، فتتنافس 54 قائمة تضم 432 مترشحا، منها 47 قائمة. تحت رعاية 16 حزبا سياسيا وقائمة واحدة مقدمة في إطار تحالف حزبي, إضافة إلى ست قوائم حرة.

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