افتتاح مركز الاتصال الجديد لبريد الجزائر بورقلة

قامت مؤسسة بريد الجزائر اليوم بافتتاح مركز الاتصال الجديد بولاية ورقلة، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية القائمة على الإصغاء، القرب من المواطن، وسرعة التفاعل.

وحسب بيان لمؤسسة بريد الجزائر، أشرف على مراسم الافتتاح وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. بحضور والي ولاية ورقلة، والمديرة العامة لبريد الجزائر والمدير العام لاتصالات الجزائر واطارات القطاع.

ويكتسي اختيار توطين هذا المشروع في الجنوب الجزائري أهمية استراتيجية بالغة. باعتباره مساهمة مباشرة في تثمين الطاقات البشرية المحلية، وخلق فرص عمل نوعية لفائدة شباب المنطقة. بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة عبر مختلف ربوع الوطن.

وسيمكّن هذا المركز، المزود بأحدث التجهيزات والوسائل التقنية، من تعزيز خدمة المرافقة والتوجيه لفائدة الزبائن. وتحسين معالجة الانشغالات، وضمان استجابة أكثر سرعة وفعالية، وفق أعلى معايير الجودة والأمان.

كما يساهم هذا الإنجاز في تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع. من خلال حضور ومشاركة المتعاملين العموميين اتصالات الجزائر وموبيليس. بما يتيح تكاملاً أكبر في الخدمات وتحسينًا ملموسًا في تجربة المُستخدِم.

ومن خلال هذا المشروع الحيوي، تؤكد مؤسسة بريد الجزائر التزامها الراسخ بـوضع المواطن في صلب أولوياتها. ومواصلة تحديث هياكلها، وتطوير حلول مبتكرة تستجيب لتطلعات المستخدمين. وتنسجم مع التوجهات الوطنية في مجال تحسين نوعية الخدمة العمومية.