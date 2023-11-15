افتتاح مركز ثقافي تركي قريبا بالجزائر

استقبل، ابراهيم بو غالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بمقر المجلس. جمهورية تركيا لدى الجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز.

وأثنى رئيس المجلس خلال هذا اللقاء على مستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. وما يرافقها من ديناميكية متسارعة على شتى مستويات التعاون.

وأكد تطلع الجزائر إلى تطوير هذه العلاقات انطلاقا من القواسم المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين.

وأكد رئيس المجلس أن التعاون البرلماني مازال بحاجة إلى دفعة ترقى به إلى المستوى المطلوب. كما أشار أن مجموعة الصداقة يجب أن تلعب دورا كبيرا في تطوير هذا الرافد المهم من آليات التعاون الثنائي.

وفي صعيد آخر، نوه بوغالي بأن المؤشرات الاقتصادية تدل بوضوح على وتيرة مرضية. وأضاف أن رفع معدلات التبادل الاقتصادي والتجاري متاح لاسيما بالنظر إلى ما يوفره قانونا الاستثمار والعقار الاقتصادي من حوافر مغرية للمستثمرين.

وتابع بوغالي داعيا إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والثقافة. وحث على ضرورة خلق أطر جذابة لربط الأجيال بتاريخها المشترك.

وبخصوص المسائل الدولية، أكد رئيس المجلس أن الجزائر لها مواقف ثابتة مبنية على احترام سيادة الدول. والنأي عن التدخل في شؤونها الداخلية. واستعرض بالمناسبة مواقفها من الوضع في فلسطين والصحراء الغربية ومنطقة الساحل.

في هذا المقام، أوضح بوغالي أيضا أن مشاكل الهجرة غير الشرعية وتجارة الأسلحة التي تعانيها المنطقة. بحاجة إلى معالجة وفق مقاربة شاملة تأخذ بالحسبان أسبابها العميقة.

من جهته، أثنى السفير على العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين. وتحدث بإسهاب عن مراحل كثيرة من تاريخهما المشترك. واقترح التفكير في بلورة جهود يقوم مختصون من البلدين لكتابته وحمايته من تزييف المغرضين.

وشكل اللقاء فرصة قدم فيها سعادة السفير لمحة عما حققه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وآفاقه التي يتوقع لها أن تعرف ازدهارا كبيرا لاسيما بعد الاتفاقيات العديدة التي وقعها البلدان.

ونال الجانب الثقافي نصيبا من عرض السفير الذي كشف عن قرب افتتاح مركز ثقافي تركي بالجزائر.