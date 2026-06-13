افتتاح معرض الأثاث المنزلي والمكتبي والديكور والإكسسوارات بتيبازة

أشرف المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، نيابة عن الوزير، على افتتاح معرض الأثاث المنزلي والمكتبي والديكور والإكسسوارات، المنظم من طرف الوزارة، بالتنسيق مع ولاية تيبازة، تحت شعار: “جودة محلية وأسواق دولية”.

وحسب بيان للوزارة، قام الوفد الرسمي بجولة عبر مختلف أجنحة المعرض. حيث اطلع على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات المعروضة، شملت الأثاث المنزلي والمكتبي. ومختلف مستلزمات الديكور والإكسسوارات. والتي تعكس المستوى المتقدم الذي بلغته المؤسسات الجزائرية الناشطة في هذا المجال من حيث الجودة والتصميم والابتكار.

كما شكلت الزيارة فرصة للوقوف على القدرات الإنتاجية للمؤسسات الوطنية. حيث أكد المشاركون أن هذا المعرض يبرز التطور الذي تشهده الصناعة الجزائرية في قطاع الأثاث والديكور. ويجسد نجاح الجهود الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج. وتعزيز سياسة إحلال المنتوج المحلي محل المنتجات المستوردة.

وبالمناسبة، أكد جحنيط أن هذا المعرض يعكس الديناميكية المتزايدة التي يشهدها قطاع صناعة الأثاث والديكور في الجزائر. مشيراً إلى أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أثبتوا قدرتهم على تطوير منتجات ذات جودة عالية تستجيب لمتطلبات السوق الوطنية وتواكب المعايير الدولية. وهو ما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني.

وأضاف أن تنوع المنتجات المعروضة ومستوى الاحترافية الذي بلغته المؤسسات الوطنية يؤكدان نجاح سياسة إحلال الواردات في العديد من الشعب الصناعية. ويبرزان الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات الجزائرية لتلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل.

ويعرف هذا المعرض مشاركة 100 مؤسسة وطنية من بينها 20 مؤسسة مصدّرة، تنشط في مختلف فروع صناعة الأثاث والديكور والإكسسوارات. بما يعكس الديناميكية التي يشهدها هذا القطاع وقدرته المتزايدة على الاندماج في الأسواق الدولية.

ويهدف هذا الموعد الاقتصادي إلى إبراز قدرات المؤسسات الجزائرية، وفتح آفاق جديدة للتسويق والشراكة. فضلاً عن دعم مساعي ولوج الأسواق الخارجية من خلال الترويج لمنتجات وطنية تتمتع بمقومات الجودة والتنافسية.

هذا ويتواصل المعرض بالمركب السياحي CET بتيبازة إلى غاية 16 جوان 2026. بمشاركة عدد معتبر من المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاع الأثاث والديكور والإكسسوارات.