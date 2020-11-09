افتتاح معرض بقلعة الجزائر للجمهور والدخول بـ500 دينار

دشنت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، معرضا حول حرف الترميم المستخدمة خلال عمليات إعادة تأهيل بـقلعة الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، سيكون المعرض مفتوح للجمهور على مدار أسبوع، وسعر الدخول 500 دينار.

وينظم الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية ابتداء من اليوم الإثنين، زيارات للجمهور مدتها 30 دقيقة كل الأيام، والدخول يكون بأسعار مختلفة.

ويندرج هذا المعرض في إطار مشروع يشمل الاستغلال التدريجي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية المصنفة.

كما تفقدت بن دودة بعض أجنحة قلعة الجزائر، التي تم ترميمها مؤخرا.

وبعد عدة عمليات ترميم غير مكتملة، بدأت أعمال استعجالية لحماية القلعة في عام 2005، على مستوى تسعة مبان من الموقع، قبل بدء أشغال الترميم في عام 2011.