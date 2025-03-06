افتتاح معرض جماعي للخط العربي بالعاصمة

افتتح مساء أمس الاربعاء بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة معرض جماعي لفن الخط و المنمنمات والزخرفة الاسلامية. يضم اعمال فنانين و خطاطين جزائريين من مختلف الاجيال.

ويتضمن هذا المعرض -الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 28 مارس الجاري ، ازيد من 60 لوحة فنية من مختلف الاحجام. تقدم تجارب فنية في فن الخط العربي و الحروفيات و المنمنمات و الزخرفة الاسلامية من توقيع فنانين مرموقين من مختلفالاجيال.

كما يشكل هذا المعرض فرصة لاستكشاف اعمال فنانين موهوبين ابدعوا في مجال الخط العربي في مختلف أنواعه على غرار الرقعة .و النسخ و الديوان من خلال لوحات مميزة بلمسة فنية تتجلى من خلالها القيم الجمالية. و الروحية لهذا الفن و ترسخ الهوية الجزائرية في بعدها العربي-الاسلامي.

ومن بين المشاركين في هذا المعرض فرجاني الجيلالي و رضوان شكال وصوكو ياسمين و حمودي لخضر و عبد اللطيف معزوز و سعيد بن عبد الله الذين ابدعوا في الخط العربي في لوحات تجمع بين الآيات القرآنية والاحاديث الشريفة والابيات الشعرية والادعية باعتماد ابرز الخطوط العربية على غرار الرقعة, الديواني, النسخي و غيرها. كما تستوقف الزائر إبداعات الخطاط والحروفي كريم خاسف الذي قدم مجموعة من اعماله التي تتميز بلمسته الفنية و بصمته الخاصة في توظيف الخط العربي.

و يتواصل هذا المعرض المنظم من طرف قصر الثقافة مفدي زكريا في اطار نشاطاته الثقافية لشهر رمضان الفضيل لغاية 28 مارس الجاري برواق “باية”.