افتتاح مكاتب الاقتراع لجولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بتركيا

تنظم تركيا اليوم الأحد، الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التي استدعي لها 64 مليون ناخب لاختيار رئيس البلاد للسنوات الخمس المقبلة.

وتم تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات بين المرشحين عن التحالف الجمهوري الرئيس رجب طيب أردوغان. وعن تحالف الشعب كمال قلجدار أوغلو.

وفشل أي مرشح من الحصول على النسبة الكافية من الأصوات في الجولة الأولى التي جرت في 14 ماي الجاري والبالغة 50 بالمائة زائد واحد.

حيث تنافس في الجولة الأولى ثلاثة مرشحين هم أردوغان وحصل على 49.52 بالمائة من الأصوات. وقلجدار أوغلو وحصل على 44.88 بالمائة. فيما حصل المرشح الثالث عن تحالف “أتا” سنان أوغان على 5.17 بالمائة من الأصوات.

وفتحت صناديق الاقتراع في عموم البلاد من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة الخامسة عصرا.

على أن يتم فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء عملية التصويت ويبلغ عدد صناديق الاقتراع أكثر من 190 ألف صندوق انتخابي.