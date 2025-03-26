افتتاح مكاتب صرف جديدة بمطار أحمد بن بلة والمحطة البحرية بوهران

أشرف اللواء المدير العام للجمارك، بخوش عبد الحفيظ، رفقة محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، ووزير المالية عبد الكريم بو الزرد، على افتتاح مكاتب الصرف الجديدة التابعة لبنك الجزائر بكل من مطار وهران الدولي أحمد بن بلة والمحطة البحرية للمسافرين بوهران، وذلك خلال زيارة رسمية إلى ولاية وهران.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، شملت الزيارة تفقد مكاتب التصريح بالعملة الصعبة والأشياء ذات القيمة التابعة للجمارك. إلى جانب الاطلاع على الخدمات الرقمية التسهيلية التي يوفرها النظام المعلوماتي الجديد الخاص بالمسافرين. والذي يهدف إلى تحسين الأداء وتسهيل متابعة المعاملات المالية وفق أحدث المعايير التكنولوجية.

واشار البيان نفسه، أن افتتاح هذه المكاتب الجديدة التزام الدولة بتحديث وتطوير الخدمات المالية. بما يسهل على المسافرين تنفيذ عمليات الصرف في بيئة منظمة وشفافة، تماشياً مع التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والدولي.

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