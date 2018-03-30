افتتاح مكتبة جزائرية بباريس قريبا

أعلن اليوم الجمعة المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن الشيخ الحسين.

أنه سيفتتح قريبا إقتتاح مكتبة بباريس لبيع الكتب الصادرة بالجزائر.

واوضح بن الشيخ انه سيفتتح بباريس خلال شهرين أوثلاثة مكتبة لبيع الكتب الصادرة في الجزائر.

وأن ذلك يعد ملفا طرحته وزارة الثقافة ويعرف تقدما.

ويتواجد المدير العام لـONDA في باريس في إطار اطلاق حملة تحسيسية لفائدة الجالية الفنية الجزائرية المقيمة بفرنسا حتى تتمكن من الاستفادة من ثمرة ابداعاتها.

وسيتم إعطاء إشارة إنطلاق هذه العملية التي ستدوم إلى غاية 6 أفريل خلال حفل نظم بمقر سفارة الجزائر بفرنسا.

كما حضر الحفل كل من السفير عبد القادر مسدوة وسامي بن الشيخ الحسين ومائة فنان وموسيقي ومغني ورسام وكاتب.