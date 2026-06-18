افتتاح مكتبة “عمار العسكري” بعنابة في حلة جديدة

أشرف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، مسعود الغم اليوم الخميس على افتتاح مكتبة “عمار العسكري” بولاية عنابة في حلة جديدة. وذلك عقب استكمال أشغال التأهيل والتجديد التي مست مختلف مرافقها. بما أعاد لهذا الفضاء الثقافي إشعاعه ومكانته كمنارة للعلم والثقافة.

وجرى حفل الافتتاح في أجواء مفعمة بالاعتزاز، استحضرت خلالها المسيرة النضالية والإبداعية للمجاهد والمخرج الراحل عمار العسكري. أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء السينما الجزائرية وتوثيق الذاكرة الوطنية. وقد حضر هذه المناسبة المدير الجهوي للمؤسسة وعدد من الإطارات والمسؤولين للمديرية الجهوية شرق.

وفي كلمته بالمناسبة، عبر الرئيس المدير العام عن اعتزاز المؤسسة بحمل هذه المكتبة اسم المجاهد والمخرج الراحل عمار العسكري. مؤكداً حرصها على إعادة بعث هذا الصرح الثقافي وتعزيز دوره في نشر المعرفة وترقية ثقافة القراءة.

كما أوضح لوسائل الإعلام أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى عصرنة وتأهيل مختلف المكتبات التابعة لها عبر الوطن. إلى جانب إطلاق مشاريع ثقافية جديدة، من بينها افتتاح مكتبتين بكل من قسنطينة ووهران. بما يعزز مكانة الكتاب والمعرفة في تنمية الوعي وتشجيع الإبداع لدى الأجيال الصاعدة.

وفي إطار تشجيع القراءة وتحفيز الشباب على الإقبال على الكتاب، ستعرف المكتبة تنظيم سحب على جوائز قيمة لفائدة زوارها. إذ تتمثل الجائزة الأولى في دعوة شاملة التكاليف لحضور حفل الإعلان عن الفائزين في الطبعة الثامنة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية لسنة 2026. فيما تتمثل الجائزة الثانية في دعوة مماثلة لحضور المعرض الدولي للكتاب بالجزائر (SILA). أما الجائزة الثالثة فتتمثل في مجموعة مختارة من الإصدارات المقدمة من منشورات ANEP

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