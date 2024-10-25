افتتاح موسم الصيد بداية من الغد 

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن افتتاح موسم نشاط الصيد لموسم 2024-2025 بداية من السبت 26 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان الوزارة، عبر حسابها على فيسبوك، تندرج هذه العملية في إطار تنظيم نشاط الصيد. بمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق لـ 14 أوت سنة 2004 المتعلق بالصيد.

وأوضحت الوزارة أن النشاط يقام حسب مخطط الصيد لكل ولاية، ويحدد فترات صيد مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها. والعدد المسموح لكل صياد.

كما دعت الوزارة جميع الفاعلين، خاصة محافظي الغابات، إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تترتب عن افتتاح موسم الصيد وممارسته في ظروف حسنة.