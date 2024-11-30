افتتاح نادي نجوم الإعلام بجامعة الجزائر2 هذا الاثنين

من المنتظر أن تقوم كلية العلوم الانسانية بجامعة الجزائر2 بافتتاح نادي نجوم الإعلام هذا الاثنين بحضور مدير الجامعة، وعميد الكلية وعدد من الإعلاميين البارزين في الصحافة الجزائرية.

وسيتم من خلال هذا الافتتاح التعريف بالنادي الإعلامي لجامعة الجزائر 2 الذي سيعكس. الصورة الإعلامية للتخصص الفتي الذي استطاع التميز وجذب عدد كبير من الطلبة للكلية. خاصة وأن المقاييس التي تدرس فيه، تؤهل الطالب لدراسة أبجديات الإعلام وتكونه ليكون صحفيا محترفا في المستقبل.

هذا ويشرف على النادي أساتذة مختصين في الإعلام هدفهم في الاتصال إلى طلبة متشعبين، لديهم إمكانية متابعة دراسات الماستر أو الاندماج في سوق. الشغل بفضل التحكم الجيد في المهارات الاتصالية وذلك بالاعتماد على الثقافة العامة واللغوية والتنظيمية الصلبة.