افتتاح ورشة أشغال مشروع محطة تحلية مياه البحر ببن مهيدي

أشرف اليوم الثلاثاء، نور الدين داودي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رفقة والي ولاية سكيكدة، على مراسم افتتاح ورشة أشغال مشروع محطة تحلية مياه البحر بمقاطعة بن مهيدي، بولاية سكيكدة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تجسيد توجيهات الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن والسيادة المائية. حيث تشرف الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، على إنجازه. فيما تتولى المؤسسة الوطنية للقنوات، فرع المجمع، تنفيذ أشغاله.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 140 ألف متر مكعب يوميًا، منها 100 ألف متر مكعب موجهة للمنطقة الصناعية بسكيكدة. و40 ألف متر مكعب لفائدة الجزائرية للمياه. على أن يُنجز المشروع في أجل لا يتجاوز 24 شهرًا وفق أعلى المعايير التقنية والهندسية.

ويجسد افتتاح ورشة الأشغال التزام مجمع سوناطراك، من خلال فروعه. بمواصلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية الداعمة للأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ السيادة المائية الوطنية.