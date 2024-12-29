أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بالعاصمة، على افتتاح ورشة عمل مخصصة لتطوير شعبة معدن الليثيوم في الجزائر.

وتأتي هذه الورشة بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاع، على رأسهم كاتبي الدولة لدى وزير الطاقة. المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، والرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك، “سوناريم” وسونلغاز. إلى جانب رؤساء وكالات وهيئات القطاع، وكذا فاعلين من مؤسسات رسمية وشركات ومعاهد البحث والتطوير ومستثمرين وباحثين.

ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمعدن الليثيوم المعروف بـ “الذهب الأبيض”. واستكشاف إمكاناته الواعدة في الجزائر كأحد الموارد الأساسية لتعزيز التحول الطاقوي.

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