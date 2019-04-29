افتتاح 15 سوقا جواريا جديدا و 53 سوقا باريسيا بمناسبة شهر رمضان    

كشفت مديرية التجارة لولاية الجزائر، عن فتح 53 سوقا باريسيا لتوفير الخضر والفواكه بأسعار مدروسة، إلى جانب 15 سوقا جواريا جديدا.

وحسب ما أفاد به دهار العياشي المكلف بالإعلام لدى المديرية، فإن هذه الأسواق ستدخل كلها حيز الخدمة والاستغلال قبيل شهر رمضان الكريم.

وهذا عبر المقاطعات الإدارية التالية: الحراش و حسين داي، الشراقة، باب الواد، بئرتوتة، درارية، رويبة، وبراقي وسيدي امحمد.

حيث ستوزع هذه الأسواق على بلديات عديدة بالعاصمة، على غرار السحاولة وتسالة المرجة، وبوشاوي.

وكذا الدويرة، بوزريعة، بومعطي و حسين داي (بروسات)، معالمة، الشراقة، عين بنيان، فضلا على درارية، وخرايسية، بابا حسن، والحمامات.

كما أشار دهار أنه سيتم تنظيم حملات تحسيسية، حول مخاطر التسمم الغذائي ومكافحة ظاهرة التبذير الغذائي، والتغذية الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة.

وهذا بالتنسيق مع كل من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وجمعيات حماية المستهلك، و جمعية داء السكري بالجزائر العاصمة.