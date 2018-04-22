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افتتاح 3 خطوط للحافلات بالمحطات الجديدة لمترو العاصمة

أخبار الجزائر
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افتتاح 3 خطوط للحافلات بالمحطات الجديدة لمترو العاصمة
بقلم إيمان ض

فتحت مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة اليوم الأحد، ثلاثة خطوط جديدة على مستوى المحطتين الجديدتين لمتروالعاصمة.

بكل من ساحة الشهداء و عين النعجة حسب بيان للمؤسسة.

و تخص الخطوط الثلاثة الجديدة محطات مترو كل من عين النعجة نحو عين المالحة وعين النعجة نحو بئر خادم .

و ساحة الشهداء نحو واد قريش.
يذكر أنّ التوسعتين الاثنتين لمترو العاصمة و اللتين تربطان البريد المركزي بساحة الشهداء و حي البدر بعين النعجة.
قد تم تدشينهما يوم 9 أفريل المنصرم من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
إضافة الى هاتين التوسيعتين فانّ مترو الجزائر يمتد حاليا على طول 18 كلم و يضم 16 محطة انطلاقا من ساحة الشّهداء الى غاية الحراش.

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