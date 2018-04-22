افتتاح 3 خطوط للحافلات بالمحطات الجديدة لمترو العاصمة

فتحت مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة اليوم الأحد، ثلاثة خطوط جديدة على مستوى المحطتين الجديدتين لمتروالعاصمة.

بكل من ساحة الشهداء و عين النعجة حسب بيان للمؤسسة.

و تخص الخطوط الثلاثة الجديدة محطات مترو كل من عين النعجة نحو عين المالحة وعين النعجة نحو بئر خادم .

و ساحة الشهداء نحو واد قريش.

يذكر أنّ التوسعتين الاثنتين لمترو العاصمة و اللتين تربطان البريد المركزي بساحة الشهداء و حي البدر بعين النعجة.

قد تم تدشينهما يوم 9 أفريل المنصرم من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

إضافة الى هاتين التوسيعتين فانّ مترو الجزائر يمتد حاليا على طول 18 كلم و يضم 16 محطة انطلاقا من ساحة الشّهداء الى غاية الحراش.