أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها ، مساء اليوم الخميس، افتتاح الدّورة السادسة للترشح لأجل الحصول على التأهيل الجامعي.

وجاء في البيان، تعلم “مديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الأساتذة المحاضرين قسم “ب” والأساتذة الباحثين قسم “ب” عن افتتاح الدورة السادسة للحصول على التأهيل الجامعي.”

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه بإمكان الأساتذة المحاضرين قسم “ب” والأساتذة الباحثين قسم “ب” الذين يستوفون الشروط القانونية للترشح المنصوص عليها للحصول على التأهيل الجامعي.

ويكون تقديم ملف ترشحهم حصريا عبر المنصة الرقمية “Progres برغرس”، و ذلك باستعمال حساباتهم الإلكترونية المهنية عبر الرابط التالي:

https://progres.mesrs.dz/webgrh

وقد حددت فترة إيداع ملفات الترشح عبر المنصة الرقمية من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الإثنين 23 من الشهر ذاته.

هذه الرزنامة الزمنية لتنظيم الدورة السادسة من أجل الحصول على التأهيل الجامعي

-من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الإثنين 23 ديسمبر 2024: إيداع ملفات الترشح عبر الأرضية الرقمية “PROGRES”.

-من الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 إلى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024: المصادقة عبر المنصة الرقمية على قبول ملفات الترشح من طرف مديري المؤسسات الجامعية والبحثية.

-من الخميس 2 جانفي 2025 إلى الخميس 23 جانفي 2025 : تقييم ملفات المترشحين عبر المنصة الرقمية من طرف خبراء اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي.

-من السبت 25 جانفي 2025 إلى الإثنين 27 جانفي 2025 : المداولات حول النتائج وإرسال محاضر النتائج للتأهيل الجامعي من طرف رؤساء الندوات الجهوية الجامعية إلى السيد وزير التعليم العالي

والبحث العلمي.

-الخميس 30 جانفي 2025 توقيع القرار المتضمن الإعلان عن نتائج الدورة السادسة (6) للحصول على التأهيل الجامعي.

-من الخميس 30 جانفي 2025 إلى الخميس 6 فيفري 2025 فتح الأرضية الرقمية لإيداع الطعون.

-من السبت 8 فيفري 2025 إلى السبت 15 فيفري 2025 : دراسة الطعون من طرف اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي.

-الأحد 16 فيفري 2025 مداولات اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي حول نتائج دراسة الطعون وإرسال محاضر نتائج دراسة الطعون من طرف رؤساء الندوات الجهوية الجامعية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

-الثلاثاء 18 فيفري 2025 توقيع القرار المتضمن نتائج الدورة السادسة (6) من أجل الحصول على التأهيل الجامعي، بعد الطعون.